Рэшфорда и Лингарда раскритиковали за фото со скандальным певцом

Фото: инстаграм Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Футбольные болельщики раскритиковали футболистов "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и Джесси Лингарда за совместную фотографию с рэпером Wiley, сообщает BBC Sport.

Дело в том, что Wiley в прошлом году назвал евреев "трусами и змеями". За это аккаунт певца был заблокирован в твиттере.

В нынешнем сезоне 29-летний Лингард провел 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 24-летнего Рэшфорда пять забитых мячей и одна голевая передача в 17 поединках.

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