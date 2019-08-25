Рэшфорда оскорбили в соцсетях из-за не забитого им пенальти

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Рэшфорда оскорбили в соцсетях из-за не забитого им пенальти

Неизвестные пользователи с нескольких аккаунтов в социальной сети Twitter подвергли расистским оскорблениям нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда после матча 3-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (1:2), сообщает The Guardian. 

По сведениям издания, фанаты остались крайне недовольны тем, что форвард не реализовал 11-метровый в поединке с "орлами".

Ранее таким же оскорблениям подвергся полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, который не забил пенальти в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:1). 

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