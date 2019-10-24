Решили сломать стереотипы о центральных матчах и посмотреть "Славия" - "Барселона". А там все очень неоднозначно! Тер Штеген занял место Месси?

Барселона шикарно начала поединок, заработав первый угловой уже на 2-й минуте, а на 3-й открыла счет. Сам розыгрыш корнера каталонцы провалили, но гости быстро отобрали мяч, после чего Месси нашел передачей Артура и пошел в центр штрафной, откуда и замкнул пас бразильца ударом в касание – точно в левый нижний угол. 1:0! Казалось, это начало разгрома. Впрочем, "Славия" не смутилась, а вернула мяч под свой контроль, а затем и откровенно захватила инициативу. Моментов в первой половине первого тайма чехи практически не создавали, ведь чувствовалось значительное волнение и, как следствие, неистовый недостаток хладнокровия при элементарных действиях – тем не менее, несколько неприятных ситуаций после прорывов по флангам "Барселоне" пришлось пережить. Каталонцы отвечали тем же самым, но постепенно активность гостей падала. Пражане начали осваивать свои эмоции в середине тайма, что сразу могло завершиться взятием ворот "блаугранас". На 20-й минуте Цоуфал сместился с правого фланга в центр и выкатил передачу на левый край штрафной Боржилу, а тот прострелил вправо на Зелени – Ярослав пробил в касание, но тер Штеген парировал этот выстрел. На 22-й со средней дистанции на трибуны пробил Шевчик, что заставило "Барсу" проснуться – на 28-й минуте каталонцы получили шанс удвоить преимущество после подачи Месси со штрафного на ближнюю штангу и отскока на Лангле, но Клеман с нескольких метров отправил мяч точно в руки Коларжу!

Через минуту после этого эпизода "Барса" создала два лучших своих момента в первом тайме. Первый ей подарил голкипер Коларж, который почему-то вышел "только" в центр поля – гости перехватили мяч, но опорники не дали пробить по пустым воротам. Через несколько секунд после этого Семеду прошел по флангу и отдал передачу на правый край штрафной, а Суарес в касание замкнул ее ударом в ближний угол – мимо! После этого "блаугранас" решили притормозить, что едва не завершилось провалом. Первый звоночек прозвучал на 32-й минуте, когда Масопуст вошел на правый край штрафной и пробил низом – без проблем для тер Штегена. Через минуту со средней дистанции Станчу целил в левый нижний угол, но получилось слишком слабо для голкипера. На 36-й произошел новый момент: Зелени прорвался на левый край штрафной и выкатил передачу в центр на Масопуста, а тот замкнул в касание – тер Штеген снова поймал мяч, а через несколько секунд этом он потянул фантастический выстрел Олайинки метров с 18-ти под самую перекладину! "Барселона" огрызнулась на 40-й минуте моментом с ударом де Йонга с острого угла, но Коларж справился с ним. Последнее же слово в первом тайме осталось за хозяевами: уже в компенсированное время Пике ненароком срезал диагональ соперника себе за спину точно на Масопуста, а тот мощно пробил в правый нижний угол – рядом со штангой! Наконец, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "блаугранас". На старте второго тайма Славия понеслась в атаку, что принесло заслуженный гол на 50-й минуте. Все началось с передачи центрбэка Куделя вперед на Масопуста, которому удалось принять "лонгбол" перед штрафной, развернуться и отдать передачу вправо на Боржила. Фулбек влетел в штрафную гостей и попал точно в правый нижний угол - 1:1!

После этого пражане разогнали еще несколько неплохих атак без завершения, а на 54-й минуте с дальней дистанции пробил Станчу – рядом с левой стойкой. Казалось, что "Славия" близка ко второму голу. Впрочем, не все тут-то было. "Барселона", которая ничем не отвечала на пыхтение хозяев, на 57-й минуте заработала штрафной с левого фланга. Подача с него пошла на дальнюю штангу, Олайика немного срезал ее, но Суарес на самой кромке поля сумел удержать мяч и пробить с практически нулевого угла. "Круглый" попал в корпус Олайинки и от него влетел в ворота Славии -–1:2. Максимально обидный гол. После этого команды взяли некоторую паузу, не создавая моментов целых 10 минут. В этот период продолжалась позиционная и силовая борьба, в которой постепенно "Барселона" получала преимущество. Очень быстро она начала приносить моменты: на 68-й минуте Альба прошел левым флангом и прострелил на край штрафной, откуда пробил Месси – Коларж парировал; на 70-й же Суарес получил хорошую передачу на ход, ворвался на правый край штрафной и пробил в дальний нижний угол – "круглый" пролетел в сантиметрах от штанги! Через 5 минут показалось, что "Cлавия" пропустит третий гол после прострела Альбы на дальнюю штангу, но у Месси в пяти метрах от ворот неожиданно срезался мяч с ноги. В последние 10 минут основного времени и в компенсированное время атаки "Славии" стали принимать все более истерический характер. Чехи наваливались на ворота, забрасывали штрафную подачами, били с дистанции (в основном, в защитников) – все без толку. Правда, на 81-й минуте Олайинка едва не заработал пенальти, упав прямо на линии штрафной "Барселоны" после столкновения с Видалем, но арбитр назначил стандарт иного качества и уровня опасности. Чехи разыграли его неудачно, а "Барса" на 88-й еще и третий гол могла забить Месси прорвался по правому полуфлангу и пробил в дальний угол метров с 24-х – Коларж парировал! Уже на последних минутах чехи дважды подавали угловые – один из ударов прилетел в руки тер Штегену без особых проблем, а другой голкипер вытащил из нижнего угла. На последней же секунде Гушбауер пробил из-за пределов штрафной под левую стойку, однако мяч пролетел рядом с ней. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "Барселоны". Таким образом, команда Вальверде набрала семь зачетных баллов и поднялась на первую строчку в турнирной таблице группы "F". За ней с четырьмя очками идут "Интер" и "Боруссия", а Славия с одним пунктом замыкает квартет.

А "Славия"-то могла взять очки!

На фоне душевного футболу пражан так и хочется написать, что они были лучше на протяжении всего матча, но это будет полуправда. Последняя треть основного времени остались за "Барселоной" без всяких вопросов, старт также был за гостями, а в течении встречи каталонцы просыпались и создавали хорошие моменты. Тем не менее, "Славия" действительно была в разы активнее и эффективнее в течение примерно 50-60 минут. По показателю xG пражане наиграли всего на 1,34 гола, в то время как "блаугранас" набили 2,5. Впрочем, следует понимать специфику этого статистического коэффициента: он довольно репрезентативный в плане демонстрации организации и качества атак, но более приемлемый для оценки команд на дистанции – в конкретном же поединке могут быть странные ситуации вроде счете 2:7 при минимальных показателях xG. Вот и в Чехии произошло нечто похожее: Славия нанесла 25 ударов по воротам (14 – из пределов штрафной), 9 раз попав в створ и трижды выстрелив рядом со стойкой – даже топ-клубам в матчах против "Барселоны" подобное удается редко! Как минимум, на статус голов претендовали выстрелы Олайинки (под перекладину), Масопуста (выход один на один и удар мимо каркаса) и замыкание с углового на последней минуте.

Еще одним показательным моментом является процент игрового времени на каждой из третей поля. У ворот "Барселоны" он достиг 27,7% – это слишком много для чешского середнячка по европейским меркам в поединке против "Барселоны". Впрочем, на выезде в подобных матчах подопечные Вальверде позволяют хозяевам доводить эту цифру и до 33%, как было с "Хетафе". Сама по себе она не означает гигантской преимущества соперника, но сигнализирует об отсутствии целостного контроля над игрой и значительных проблемах при прессинге. Каталонцы в первый час встречи очень натужно включались в атаку, а в обороне оставляли слишком много свободных зон – особенно на флангах. Чехи здорово открывали пространство и хорошо цеплялись за мяч, а "блаугранас" еще и помогали им различными подрезками и рассеянной игрой в собственной штрафной. Да, моменты у "Барсы" были, но сколько? Хорошая атака с ударом Суареса после паса Семеду, выстрел Де Йонга с острого угла после затяжной комбинации и удар Лангле в руки голкиперу с отскока – вот и все, что создали гости до 70-х минут. "Славия" же отвечала целыми сериями горячих эпизодов. "Барселона" вполне могла потерять очки, что выглядело бы заслуженно. Таких матчей на выезде у подопечных Вальверде очень много – разве что с "Эйбаром" и во втором тайме против "Хетафе" не было столько нервов. Все остальное представляло собой такие же тяжелые встречи, где "блаугранас" или давили на классе, либо не додавливали, или вообще не рассыпались. В Праге повезло с автоголом, но что было бы без него?

"Славия" погорела на своем энергозатратном стиле, которого в очередной раз не хватило на весь матч Лиги Чемпионов. Забив гол и по инерции создав еще несколько горячих эпизодов у ворот "Барселоны", пражане постепенно начали отступать. На 60-х минутах гости навязали затяжную позиционную борьбу, высосав из "красно-белых" еще больше сил, а потом просто разобрали их на классе. В последние 20 минут "Барселона" вполне могла забивать и третий, и четвертый гол – как минимум, моменты с ударом Суареса мимо левой стойки и обрезки Месси перед воротами были железобетонными. Чехи банально перестали успевать, а с началом "нашествия" и вовсе забыли о качественной систему защиты. Словом, болельщики увидели очередную "Барселону" на выезде. Эрнесто Вальверде слывет расчетливого тренера, который ставит спокойную победу выше красивой игры, но на выезде баск не дает уже и того знаменитого прагматизма. Каталонцы вне родных стен играют в русскую рулетку, в которой победы и поражения разделены примерно поровну. Возможно, в Испании в условиях кризиса "Реала" и "Атлетико" (и "Валенсии", и "Севильи", и всех остальных, кстати, тоже) это не так страшно, но в Лиге Чемпионов подобный футбол завершается тем, что произошло в Риме и Ливерпуле годами ранее.

"Барселона" развалится без тер Штегена! Нойер покурил в сторонке

Когда тер Штегена в СМИ короновали почетным званием "Месси в перчатках", имелась в виду фантастическая игра Марка-Андре как руками, так и ногами, а также безумное количество подаренных очков, но сейчас все принимает тяжелую форму. Все знают о термине "Мессилона", но прямо сейчас Барсу лучше назвать "тер-Штегенолона" – настолько сильно зависят каталонцы от своего вратаря. В матче против "Славии" тер Штеген выдал фантастический перфоманс, выполнив девять сейвов. Правда, не все удары чехов во створ были такими же нереально сильными и точными, как в Зелени на 22-й минуте (из центра штрафной низом) и Олайинки на 37-й (из пределов штрафной под перекладину) – впрочем, когда по твоим воротах 15 раз стреляют с близкой дистанции, залететь может что угодно. Марк-Андре прекрасно выбирал позицию и очень часто ловил мяч намертво, что было особенно важно в Праге – чехи не останавливаются ни на секунду, поэтому добивания были вполне реальными. Это умение немца спасло "Барсу" в компенсированное время, когда по воротам прошло два удара головой. Вообще, во время матча вспомнились времена Вальдеса и, прости Господи, Пинто. В таких матчах они часто привозили на ровном месте, хотя в их годы различные "Славии" Барселону так не гоняли. С тер Штегеном же можно быть спокойным, хотя оборона "блаугранас" крайне привозная (или привозящая – как правильно?) – чего только стоит скидка Пике точно на ногу Масопуста в компенсированное к первому тайму время. Тот же момент Олайинки пришел после того, как Питер легко качнул Жерара – Марк-Андре подстраховал своего горе-защитника, вытащив мяч из-под перекладины. Словом, без Месси эта "Барселона" еще как-то протянет – забивать здесь есть кому. А вот без тер Штегена нынешняя команда Вальверде просто остановится, а его самого уволят через несколько недель.