Решили задачу: Черчесов оценил успех в матче с Египтом



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над Египтом в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 (3:1).

"Понятно, впечатления хорошие. Решили задачу. Что сказал в раздевалке команде? Давайте это останется между нами, просто подсказали какие-то вещи, конкретику я говорить не буду.

Установка была – мы хотим выиграть и это надо сделать. Дальше летим в Москву, готовимся к следующему матчу", – приводят слова Черчесова российские СМИ.

После двух туров Россия с шестью очками лидирует в группе А и близка к выходу в плей-офф.

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