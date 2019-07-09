Ресторан Месси организовал благотворительную акцию для бездомных
Ресторан в аргентинском Росарио, который принадлежит нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, организовал благотворительную акцию для бездомных.
"Некоторые люди получили кофе, безалкогольные напитки и даже вино. У нас было много посетителей, но все они отнеслись с уважением. Наша акция продлится 15 дней - каждый вечер с 19 до 21 часа", - приводит слова менеджера заведения Ариэля Альмады Marca.
32-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за главную команду с 2003 года. В составе клуба форвард завоевал 34 трофея. Также в его активе пять "Золотых мячей".
Не пропустите: Каземиро: "У Месси есть рот, поэтому он может говорить всё, что захочет". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе
-
Бразилия - чемпион, Месси воюет с КОНМЕБОЛ, а Перу удивляет - главные итоги Копа Америка 2019
-
Французский топ-клуб хочет купить Дзюбу
-
Глушаков написал заявление на бывшую жену в следственный комитет
-
Адвокат рассказал о первом дне Мамаева и Кокорина в тюрьме
Лента новостей
-
"Астана" обыграла румынский клуб в квалификации Лиги Чемпионов
-
Врач сборной России назвал сроки возвращения Черышева в строй
-
Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА крупную победу над "Рубином"
-
Фернандеш может остаться в "Локомотиве"
-
Зидан взял 29 игроков "Реала" на первый предсезонный сбор
-
1
Ресторан Месси организовал благотворительную акцию для бездомных
-
Хамес не поехал с "Реалом" на предсезонный сбор
-
Стали известны судьи на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги
-
Бэйл тайно женился в Испании
-
"Спартак" не может договориться по трансферу сына "карпатского Марадоны"
-
Украинский журналист пожалел о ролике с хорватскими футболистами, кричащими "Слава Украине!"
-
1
Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе
-
1
Бразилия - чемпион, Месси воюет с КОНМЕБОЛ, а Перу удивляет - главные итоги Копа Америка 2019
-
1
Бывшая жена Кержакова пошла в политику
-
Французский топ-клуб хочет купить Дзюбу
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего полузащитника "Ювентуса"
-
"Ростов" близок к трансферу голкипера "Зенита"
-
Старридж попросил вернуть украденную у него собаку за любые деньги
-
Агент выступил в защиту Погба от критики
-
Глушаков написал заявление на бывшую жену в следственный комитет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32