Ресторан Месси организовал благотворительную акцию для бездомных

Ресторан в аргентинском Росарио, который принадлежит нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, организовал благотворительную акцию для бездомных.

"Некоторые люди получили кофе, безалкогольные напитки и даже вино. У нас было много посетителей, но все они отнеслись с уважением. Наша акция продлится 15 дней - каждый вечер с 19 до 21 часа", - приводит слова менеджера заведения Ариэля Альмады Marca.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за главную команду с 2003 года. В составе клуба форвард завоевал 34 трофея. Также в его активе пять "Золотых мячей".

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