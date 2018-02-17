Реванш состоялся. ПСЖ громит "Страсбур"

Субботнюю программу матчей 26-го тура французской Лиги 1 открывал поединок между ПСЖ и "Страсбуром". Для команды Унаи Эмери было делом принципа победить новичка чемпионата, ведь в первом круге эльзасцы переиграли столичный гранд. К тому же парижане выходили на эту встречу после поражения в Мадриде и горели желанием реабилитироваться перед собственной публикой.

События же в матче развивались не только молниеносно, но и неожиданно, так как уже в первой своей атаке гости открыли счет. На 6-й минуте Неймар обрезал своей неточной передачей всю команду в центре поля, Ахолу подхватил сферу и сделал передачу на правый фланг. Лала оттуда снова вернул мяч в штрафную партнеру, и Ахолу нанес сильный выстрел в правый от себя верхний угол, без шансов для Ареоля – 0:1.

Но не прошло и пяти минут, как ПСЖ восстановил равновесие в матче. Неймар сделал неудачную передачу на Дракслера, который на замахе убрал одного из защитников "гонщиков" и классно выстрелил в дальний угол – 1:1.

Однако пропущенный мяч не остановил игроков "Страсбура". Они продолжили отвечать парижанам атакой на атаку, пока не получили в своих воротах две пробоины в течение полторы минуты. Сначала в одной из атак Ло Чельсо выполнил перевод с фланга, Фулькье не попал по мячу и Неймар, выйдя на ворота под углом, сумел проткнуть мяч мимо голкипера – 2:1. А через минуту гости упустили Ди Марию, который убежал к воротам и отправил мяч в ближний угол, впритирку со штангой – 3:1.

Двойной выстрел ПСЖ остудил пыл гостей, а вот хозяева напротив, поймали кураж и теперь могли позволить себе сыграть в удовольствие. К слову, могли парижане еще до перерыва увеличить свое преимущество. В одной из атак красивую атаку хозяев поля после навеса от Неймара замыкал Кавани, но блестяще в рамке сыграл Укиджа. А в самой концовке первой половины игры был шанс отличиться уже у самого бразильца после ошибки голкипера "Страсбура", но его опередил защитник гостей.

По большому счету второй тайм должен был стать простой формальностью, так как команда Унаи Эмери полностью вела игру и продолжали создавать шансы у ворот "Страсбура". Однако гостям удалось внести маленькую интригу, сократив счет на 67-й минуте до минимума. Прошла атака левым флангом и Баокен, получив мяч перед штрафной, отправил сферу в ближний угол – 3:2.

Но интрига прожила недолго. Спустя пять минут Неймар из центра поля нашел пасом Кавани, тот вышел один на один, и перекинул мяч через голкипера – 4:2. А вскоре все тот Эдинсон сделал дубль, доведя счет до разгромного. До финального свистка счет мог измениться как в одну, так и в другую сторону, но голов команды больше не забили.

Таким образом, ПСЖ добывает уверенную победу и продолжает лидировать в чемпионате.

ПСЖ – "Страсбур" – 5:2

Голы: Ахолу, 6 – 0:1. Дракслер, 10 – 1:1. Неймар, 21 – 2:1. Ди Мария, 23 – 3:1. Баокен, 67 – 3:2. Кавани, 73 – 4:2. Кавани, 79 – 5:2.

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Кимпембе, Силва, Курзава, Диарра (Тьяго Мотта, 58), Дракслер (Нкунку, 82), Ло Чельсо (Пасторе, 58), Ди Мария, Кавани, Неймар.

"Страсбур": Укиджа, Фулькье, Сека, Мартинес, Коне, Лала, Ахолу, Льенар (Гонсалвес, 61), Мартен (Ногейра, 90+1), Да Кошта (Саади, 78), Баокен.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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