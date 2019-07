Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили

В начале матча ни одной из команд не удалось захватить инициативу, чему способствовали отсутствие свободных зон и куча свистков со стороны парагвайского рефери Марио Альберто Диаса де Вивара – 7 свистков за первые 11 минут ярко демонстрировали стиль его арбитража. Обе сборные старались действовать на контратаках, но аргентинцы были в них более конкретными. Так, на 7-й минуте Серхио Агуэро завершил один из выпадов дальним ударом немного мимо левой штанги. Уже на 12-й он записал на свое имя гол, который создал Лео Месси: он сам заработал штрафной в центре после прохода двух опорников, а потом хитро разрезал оборону пасом на Куна - чилийцы в этот момент еще не вошли в игру. Агуэро вырвался один на один с Ариасом, обошел его и поразил пустые ворота – 1:0! Беда не приходит одна. Уже через четыре минуты после гола поле покинул Алексис Санчес, который потянул мышцу бедра. Аргентина сразу воспользовалась преимуществом, организовав несколько быстрых атак. Чилийцы держались до 22-й минуты, пока Ло Чельсо не разрезал оборону пасом на Дибалу. Пауло принял мяч, ускорился и прокинул сферу мимо Ариаса, который откровенно замешкался с выходом из ворот – 2:0! После этого "альбиселесте" прогнозируемо закрылись в ожидании нашествия чилийцев в надежде в контратаки. Впрочем, подопечные Рейналдо Руэды не смогли организовать хотя бы один интересный момент у ворот соперника – разве что на 28-й минуте Фернадес требовал пенальти после врывания в штрафную и отскока мяча в будто бы в руку Отаменди. Никакой руки там не было, угловой ничего не дал, а на 31-й минуте Аргентина едва не закрыла игру – это Дибала замкнул подачу из глубины ударом с левой в падении, но не попал в створ!

В общем ситуация была прямо-таки "мертвой"! Аргентина классно контратаковала, а чилийцы все никак не могли себя завести. Спасти матч мог только какой-то экстраординарный случай – и Диас де Вивар подарил его на 38-й минуте, удалив Гари Медель и ... Лионеля Месси! Оба потолкались на границе поля, хотя Лео и пытался демонстративно держать руки в стороны. Даже VAR не спас от скандального решения арбитра, хотя в первом тайме это никак не помогло чилийцам. На перерыв команды ушли при счете 2:0. На старте второго тайма у чилийцев снова начались проблемы. Уже на 48-й минуте поле из-за травмы покинул Хара, а еще через две у их ворот произошла критическая ситуация – аргентинцы нанесли серию выстрелов из пределов штрафной, но все каким-то чудом удалось заблокировать. На 55-й же мог забить Агуэро, которому оставалось замкнуть прострел точным ударом в касание, однако Чили спас отчаянный подкат. Казалось, что Аргентина вот-вот дожмет соперника, однако арбитр явно не собирался оставаться в тени. На 56-й минуте произошел фол на самой линии штрафной "альбиселесте" – это Ло Чельсо ударил Арангиса по ноге. Проблема была в том, что только одна нога Чарльза стояла в штрафной, но именно по ней Джованни и ударил. Диас де Вивар сам пошел смотреть повтор, после которого вернулся на поле и назначил пенальти. Артуро Видаль мощным ударом с «точки» отыграл отставание чилийцев в счете - 2:1!

RED CARD FOR LIONEL MESSI

Messi gave Medel a nudge as they both chased a ball going out of play, Medel did not like that and put his face up against Messi!

Both Gary Medel AND Lionel Messi are sent off!#Argentina 2⃣#Chile 0⃣#CopaAmerica #ARGvsCHI pic.twitter.com/WfzfZfo9Uw