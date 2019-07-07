Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили

В начале матча ни одной из команд не удалось захватить инициативу, чему способствовали отсутствие свободных зон и куча свистков со стороны парагвайского рефери Марио Альберто Диаса де Вивара – 7 свистков за первые 11 минут ярко демонстрировали стиль его арбитража. Обе сборные старались действовать на контратаках, но аргентинцы были в них более конкретными. Так, на 7-й минуте Серхио Агуэро завершил один из выпадов дальним ударом немного мимо левой штанги. Уже на 12-й он записал на свое имя гол, который создал Лео Месси: он сам заработал штрафной в центре после прохода двух опорников, а потом хитро разрезал оборону пасом на Куна - чилийцы в этот момент еще не вошли в игру. Агуэро вырвался один на один с Ариасом, обошел его и поразил пустые ворота – 1:0! Беда не приходит одна. Уже через четыре минуты после гола поле покинул Алексис Санчес, который потянул мышцу бедра. Аргентина сразу воспользовалась преимуществом, организовав несколько быстрых атак. Чилийцы держались до 22-й минуты, пока Ло Чельсо не разрезал оборону пасом на Дибалу. Пауло принял мяч, ускорился и прокинул сферу мимо Ариаса, который откровенно замешкался с выходом из ворот – 2:0! После этого "альбиселесте" прогнозируемо закрылись в ожидании нашествия чилийцев в надежде в контратаки. Впрочем, подопечные Рейналдо Руэды не смогли организовать хотя бы один интересный момент у ворот соперника – разве что на 28-й минуте Фернадес требовал пенальти после врывания в штрафную и отскока мяча в будто бы в руку Отаменди. Никакой руки там не было, угловой ничего не дал, а на 31-й минуте Аргентина едва не закрыла игру – это Дибала замкнул подачу из глубины ударом с левой в падении, но не попал в створ!

В общем ситуация была прямо-таки "мертвой"! Аргентина классно контратаковала, а чилийцы все никак не могли себя завести. Спасти матч мог только какой-то экстраординарный случай – и Диас де Вивар подарил его на 38-й минуте, удалив Гари Медель и ... Лионеля Месси! Оба потолкались на границе поля, хотя Лео и пытался демонстративно держать руки в стороны. Даже VAR не спас от скандального решения арбитра, хотя в первом тайме это никак не помогло чилийцам. На перерыв команды ушли при счете 2:0. На старте второго тайма у чилийцев снова начались проблемы. Уже на 48-й минуте поле из-за травмы покинул Хара, а еще через две у их ворот произошла критическая ситуация – аргентинцы нанесли серию выстрелов из пределов штрафной, но все каким-то чудом удалось заблокировать. На 55-й же мог забить Агуэро, которому оставалось замкнуть прострел точным ударом в касание, однако Чили спас отчаянный подкат. Казалось, что Аргентина вот-вот дожмет соперника, однако арбитр явно не собирался оставаться в тени. На 56-й минуте произошел фол на самой линии штрафной "альбиселесте" – это Ло Чельсо ударил Арангиса по ноге. Проблема была в том, что только одна нога Чарльза стояла в штрафной, но именно по ней Джованни и ударил. Диас де Вивар сам пошел смотреть повтор, после которого вернулся на поле и назначил пенальти. Артуро Видаль мощным ударом с «точки» отыграл отставание чилийцев в счете - 2:1!

RED CARD FOR LIONEL MESSI

Messi gave Medel a nudge as they both chased a ball going out of play, Medel did not like that and put his face up against Messi!

Both Gary Medel AND Lionel Messi are sent off!#Argentina 2⃣#Chile 0⃣#CopaAmerica #ARGvsCHI pic.twitter.com/WfzfZfo9Uw — Alt_Media (@AltMedia4) 6 липня 2019 р.

Лионель Скалони снял с игры Дибалу и бросил в бой Ди Марию, который тут же разогнал несколько неплохих контратак. Впрочем, общий темп игры явно упал, что играло на руку чилийцам; несколько раз они неплохо прорвались по флангу, но первый настоящий момент после гола удалось создать аж на 72-й минуте – это Варгас ворвался на правый край штрафной и пробил по воротам, однако Армани спас "альбиселесте". Аргентина могла закрыть игру на 77-ом повороте секундной стрелки, когда Ди Мария обыграл трех соперников и отдал поперечную передачу в штрафную на Агуэро; Серхио оставалось только переиграть Ариаса, но мяч катился слишком медленно - голкипер успел забрать его! На 80-й Кун запорол еще одну "контру", пробив с дистанции мимо правой стойки. Эндшпиль поединка принес несколько стандартов и подач в исполнении обеих команд, однако существенной остроты не возникало. Аргентина уже откровенно сушила игру, снимая лидеров атаки, выпуская разрушителей и действуя в три защитника. В сборной Чили ничего не получалось ни в основное время, ни в шесть компенсированных до него минут – разве что на 90+2-й они требовали пенальти после фланговой передачи, однако никакой игры рукой повторы не заметили. На 90+3-й выше ворот из-за пределов штрафной выстрелил Артуро Видаль. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "альбиселесте". Таким образом, бронзовые медали Копа Америка-2019 выиграла сборная Аргентины.

Приличная игра Аргентины

По сравнению с поединком против Бразилии, Лионель Скалони сделал две замены – слева в полузащите вновь появился Ло Чельсо, а в атаке вместо дисквалифицированного Мартинеса наконец вышел Дибала. Схема при этом изменилась на традиционные для "альбиселесте" на Копа Америка 2019 ромбовидные 4-4-2. Она оставляла много места на флангах, чем могли воспользоваться быстрые латерали и вингеры Чили, однако расчет тренерского штаба аргентинцев заключался в физической форме "ла рохи" – возраст каждой из ее "кромок" составляет не менее 30 лет. Замысел работал идеально с самых первых минут. Аргентина разрывала соперника через контратаки по флангам. На деле их разгону очень помогал Лео Месси, который опускался слишком низко и обеспечивал "альбиселесте" контроль над переходными фазами. Аргентинский гений прекрасно цеплялся за ничейные мячи и быстро продвигался вперед за счет дриблинга, что в конце концов привело к голевому штрафному в центре на 12-й минуте – незадолго до него Лео подхватил сферу и обыграл двух опорников.

Его быстрый пас на Агуэро также вписывался в концепцию максимально вертикального продвижения мяча. Из семи передач аргентинцев под удар только одна была поперечной, однако ей предшествовал прорыв Де Пауля в штрафную через правый полуфланг. Из этого всего удалось извлеч два гола, хотя по передачам в последнюю треть поля чилийцы имеют двукратное преимущество – 73 на 132. Это ярко демонстрирует разницу сборных в качестве атаки. После второго гола Аргентина закрылась в центре и приготовилась наказывать чилийцев на контратаках, разрушая аналогичный стартовый план соперника. С позиционным наступлением у "ла рохи" наблюдаются проблемы на протяжении всего турнира, поэтому "альбиселесте" уверенно довели дело до победы, особо не меняя свою модель до последних минут второго тайма. Сборная Чили завершила турнир на четвертом месте. 14:4 по ударам, 7:2 по ударам из пределов штрафной, 12:5 по обыгрышам, 15:12 по отборам, 14:5 по перехватам, 24:9 по выносам – победа Аргентины более чем справедлива.

Чилийцы снова вышли на матче "не в свой день"

При этом нельзя не отметить тот нефарт, с которым столкнулись чилийцы. Они собирались действовать на контратаках, а выпады аргентинцев старались срывать максимально плотной и жесткой игрой в центре поля. Словом, подопечные Рейналдо Руэды собирались играть в свой традиционный футбол, однако уже к 10-й минуте стало понятно, насколько подобный стиль рискованный конкретно для этого матча. Арбитр свистнул 7 фолов за 11 минут, что, во-первых, сбивало темп игры, а во-вторых – давало значительное количество стандартов. Эта особенность действовала в обе стороны, однако Чили не повезло пропустить уже с первого же такого штрафной в центре. Правда, фол был безоговорочным, а самым чилийцам стоило меньше общаться с Диасом де Виварой. Впрочем, розыгрыш Лео действительно был неожиданным. Худшим же фактом для них стал даже не гол Аргентины со второго удара по воротам, а необходимость переходить на позиционные атаки. В таких условиях постоянные остановки игры арбитром облегчали "альбиселесте" работу в обороне, а тут еще и психологические проблемы сказались – чилийцы производили впечатление команды, которая никак не может завестись.

Другой проблемой стали неожиданные потери лидеров. Особенно тяжелой оказалась травма Алексиса Санчеча сразу после первого гола соперника – в тот момент, когда нужно было идти в атаку, Чили остался без своего сильнейшего игрока. Абсолютно глупое удаление реактивного Медела на 38-й также болезненно ударило по атакующих возможностях команды, а на табло уже светились 2:0! В конце концов, в начале второго тайма травму получил и защитник Хара – не то, чтобы это было сильно критично, но Рейналдо Руэда потерял возможность усилить игру больше, чем одним футболистом. С другой стороны, особенно усиливаться было и некем. Все это не означает, что Чили проиграло исключительно из-за нефарта и сомнительных решений арбитра. В первую очередь, поражение было обеспечена слабостью системы позиционного наступления и уязвимостью на флангах, где действуют возрастные футболисты. Эти проблемы были усилены слабой игрой голкипера – как минимум, второй гол был на совести Ариаса, который замешкался с выходом (хотя потом он несколько раз спас). Чилийцы при этом проиграли ничейные мячи, на которых и собирались играть – и даже потеря аргентинцами Месси не изменила сути матча. Аргентинцы были быстрее, злее и более конкретные, но Чили, все же, могло везти больше. Судьба успела отдать несколько долгов в виде серий спасений во втором тайме и противоречивого пенальти в ворота "бело-голубых", но вернуть Санчеса на поле она уже не могла.

Арбитр в центре внимания

Марио Альберто Диас де Вивар – вряд ли кто запомнил бы такое сложное имя парагвайского рефери матча за третье место Копа Америка 2019. Тот, однако, явно собирался исправить недостаток своего длинного и сложного имени, начав свистеть едва не каждый фол с самых первых минут. Он собирался контролировать все события на поле – даже быстрый розыгрыш в центре на 9-ой минуте в исполнении Видаля арбитр попросил перевыполнить по свистку. Впрочем, уже на 12-ом кругу секундной стрелки Диас де Вивар неожиданно изменил себе, позволив разыграть похожий эпизод без свистка, что привело к голу в ворота Ариаса. Противоречивость эпизода заключалась не только в этом решении, но и в том, что гол, скорее всего, засчитывать нельзя. Месси ударил по мячу, который катился по полю, а этого, как известно, правила не позволяют. Правда, тот уже почти остановился, поэтому вполне вероятно, что Диас де Вивар и его помощники банально не заметили минимального движения сферы по газону.

Удаление Месси и Меделя на 38-й вообще шокировало футбольную общественность. Арбитр или очень хотел войти в историю, выписав вторую красную Лео в матчах за сборную, или же решил вспомнить аргентинцам жестокую критику коллег за работу на Копа Америка 2019 – в любом случае, эту толкотню можно было вообще развести без карточек. Желтая была максимум в этой ситуации; удаление выглядело абсурдным. Интересно, что на выдачу красных карточек Диас де Вивар потратил четыре минуты первого тайма, а добавил только три. Уже в компенсированное время он вполне мог удалить Паредеса за отмашку ногой в Арангиса, но этого эпизода рефери почему-то не заметил.

На 56-й Диас де Вивар отдал один должок чилийцам, поставив очень неоднозначный пенальти. Чарльз Арангис одной ногой стоял в штрафной, второй – вне ее. Куда ударил Ло Чельсо и где находился в момент удара вингер Чили, понять трудно. Арбитр принял решение в пользу "ла рохи", что вызвало в некоторых футболистов сборной Аргентины улыбку. Таким образом, 35-летний арбитр Марио Альберто Диас де Вивар вошел в историю как первый рефери, который удалил Лионеля Месси в официальном матче сборной Аргентины, жестоко отомстив за агрессивные нападки прессы на судейской корпус Копа Америка 2019 – капитан "альбиселесте" после игры даже заговорил о коррупции. За это рефери уже никогда не забудут, хотя на самом деле он круто ошибался в обе стороны. Как и все его коллеги на турнире!

Игорь Малиенко | soccernews.ru