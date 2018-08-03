Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

"Динамо" Киев – "Шахтер" Донецк

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев)

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Украина)

3 августа на главном украинском стадионе – "Олимпийском" – состоится очередное "класычное" дерби в рамках третьего тура УПЛ. "Динамо" против "Шахтера" – искрометное противостояние, которое сейчас является чуть ли не единственным, где всегда сохраняется хоть какая-то интрига. Не в плане, что в остальных матчах лиги все понятно. Дело в том, что уже долгие годы именно "Динамо" и "Шахтер" оспаривают первое место в Украине. Остальные команды не могут даже приблизится к ним. Исключением в этом плане может послужить разве что 2012-2014 года, когда на свой пик вышли "Днепр" и "Металлист". Но сейчас эти времена далеко в прошлом, а уровень чемпионата находится где-то на уровне самой глубокой точки Черного Моря.

В этом сезоне как "Шахтер", так и "Динамо" хорошенько закупились, но костяк команд как с одной, так и с другой стороны является неизменным, а потому говорить о тотальном обновлении коллективов не стоит. Кроме того, на данном этапе не понятно, выйдут ли все новички на поле. По поводу "Шахтера" сомнений нет! Главный тренер "горняков" Пауло Фонсека доверяет своим новым приобретениям в лице Сиприано, Майкона, Фернандо и Мораеса, и активно наигрывает их перед стартом в Лиге Чемпионов. У "Динамо" все немного иначе. Виктор Буэно только приехал и играть не готов, Сидклея Александр Хацкевич пока тоже держит на скамейке. Играет только Че Че, да и ему с самого первого матча прилетают некие претензии.

В этом сезоне "Динамо" и "Шахтер" уже играли между собой. Именно этим клубам довелось открывать украинский футбольный сезон в матче за Суперкубок. Тогда ‒ 21 июля – киевляне оказались сильнее за счет единственного гола Буяльского, который мастерски воспользовался ошибкой Пятова. Если говорить в целом, то, после обретения Украиной независимости, "Динамо" и "Шахтер" играли между собой 85 раз. 32 раза победу праздновали "кроты", 30 раз сильнее оказывались "бело-синие". Еще 23 раза была зафиксирована ничья. Короче говоря, в историческом аспекте относительное равенство с небольшим перевесом "горняков".

Последнее время матчи между "Шахтером" и "Динамо" часто заканчиваются непонятными потасовками в конце встречи. Не исключением стал и этот сезон. Еще в матче за Суперкубок хорошенько повздорили Бурда и Исмаили. В связи с этим в украинском футболе взорвался целый скандал. Мол, "горняка" отстранили на 2 матча, а игроку "Динамо" дали всего лишь желтую карточку. Но сейчас шумиха приутихла и в данном матче сыграет как один, так и второй. Стоит сказать, что у команд практически нет существенных потерь, так что завтра зрители ожидают увидеть сильнейшие составы.

После двух туров "Шахтер" и "Динамо" набрали максимальные 6 очков и делят первое место УПЛ вместе с "Александрией". Хотя, уверенней выглядят, конечно же, "горняки". Возможно, просто из-за того, что "бело-синие" добывали свои победы в чемпионате с огромным скрипом. ФК "Львов" в прошлом туре они вынесли лишь на последних минутах усилиями форварда, который пока является дублером. Что ж, посмотрим что будет на поле уже сегодня.

Интересные факты перед противостоянием "Динамо" и "Шахтера"

В последних 8 матчах между этими командами 5 раз победу праздновали футболисты киевского "Динамо".

Киевское "Динамо" одержало три победы в трех официальных матчах сезона.

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич провел семь встреч против Пауло Фонсеки в качестве тренера, выиграв четыре из них. Только два матча завершились в пользу менеджера "горняков".

В составе "Шахтера" играет футболист, который еще в прошлом сезоне защищал цвета "Динамо" – Жуниор Мораес.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко – Керндзёра, Кадар, Бурда, Морозюк – Че Че, Сидорчук – Цыганков, Гармаш, Вербич – Беседин.

"Шахтер": Пятов – Данченко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Патрик – Тайсон, Майкон, Марлос – Мораес.

Прогноз на матч

В последние несколько сезонов именно "Шахтер" является фаворитом в противостоянии с "Динамо". И это неудивительно, ведь стиль игры "горняков" куда ярче "динамовского". Так что посмеем предположить, что в завтрашнем матче нас ждет минимальная победа подопечных Фонсеки. Все-таки они очень хотят взять реванш за Суперкубок.

Букмекеры солидарны. Победа "Шахтера" оценивается коэффициентом 2,1, в то время как триумф "Динамо" котируется на уровне 3,4. На этом же уровне находится ничейный результат – 3,3.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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