Рей Манай может покинуть "Барселону". Он забивал голы в каждом матче предсезонной подготовки

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Рей Манай может покинуть "Барселону". Он забивал голы в каждом матче предсезонной подготовкиФото: инстаграм Маная/Автор неизвестен

Албанский нападающий "Барселоны" Рей Манай все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает Ферран Мартинес, в настоящий момент игрок не торопится со своим решением.

По информации источника, на футболиста претендуют: испанский "Кадис", португальский "Фамаликао" и итальянский "Сассуоло".

Форвард хочет эффективно использовать игровое время, которое ему предоставляет Рональд Куман и ждать гораздо лучшего предложения.

В прошлом сезоне Манай выступал за "Барселону Б".

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