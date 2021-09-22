Рэй Парлор сравнил Роналду и Салаха

Теги криштиану роналдумохамед салах

Рэй Парлор сравнил Роналду и СалахаФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-хавбек лондонского "Арсенала" Рэй Парлор сравнил нападающих Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

"Я понимаю, какой эффект произвел Роналду, но я выберу Салаха. Дело в возрасте. Статистика Салаха тоже выглядит пугающе, как и показатели Роналду.

Слушайте, те, кто считал, что Роналду не сможет себя проявить в АПЛ в таком возрасте, выжили из ума. Я думал, что он заметно повлияет на команду, что мы и видим. Но я думаю, что Салах будет для своей команды более важным игроком, чем Роналду", – сказал Парлор для Talksport.

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