Рейес продолжит карьеру в Китае

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес переберется в Китай, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист в шаге от перехода в "Шанхай Шенхуа". Напомним, что последним местом работы испанца был "Эспаньол".

В прошлом сезоне Рейес провел 23 матча за каталонский клуб, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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