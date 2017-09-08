Рейес продолжит карьеру в Китае
Экс-игрок "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес переберется в Китай, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, футболист в шаге от перехода в "Шанхай Шенхуа". Напомним, что последним местом работы испанца был "Эспаньол".
В прошлом сезоне Рейес провел 23 матча за каталонский клуб, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
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