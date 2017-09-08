Рейес продолжит карьеру в Китае

Теги хосе антонио рейесшанхай шенхуа

Рейес продолжит карьеру в Китае

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес переберется в Китай, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, футболист в шаге от перехода в "Шанхай Шенхуа". Напомним, что последним местом работы испанца был "Эспаньол".

В прошлом сезоне Рейес провел 23 матча за каталонский клуб, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте также: Флорентино Перес: "Судейство в Примере нужно улучшать". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Hebei CFFC 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов