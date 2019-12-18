"Реймс" обыграл "Монпелье" и прошел в 1/4 финала Кубка Лиги
"Реймс" обыграл "Монпелье" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги.
Победный гол забил Матье Кафаро, реализовав пенальти.
"Реймс" - "Монпелье" - 1:0 (0:0)
Гол: Кафаро, 78 (с пенальти) - 1:0
"Реймс": Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао (Дингоме, 27), Кафаро, Мунетси, Думбья (Сук Хюн Джун, 75), Уден, Мбюкю (Донис, 61).
"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Мендеш, Ристич, Ле Таллек, Саванье, Молле (Суке, 90+4), Самбия, С.Камара (Лаборд, 63), Шкулетич (Делор, 64).
Соперник "Реймса" по 1/4 финала станет известен после жеребьевки 1/8 финала.
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