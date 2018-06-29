"Реймс" подписал экс-полузащитника "Ростова"

"Реймс" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Ростова" Муссы Думбия.

23-летний малиец перешёл в французский клуб на правах свободного агента и заключил четырёхлетний контракт.

Думбия выступал за "Ростов" с 2014 года, сыграл 66 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу".

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