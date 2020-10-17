"Реймс" проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1

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"Реймс" проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1

В рамках 7-го тура французской Лиги 1 "Реймс" уступил "Лорьяну".

Благодаря победе "Лорьян" поднялся на 16-е место, а "Реймс" остался на 19-м.

"Реймс" - "Лорьян" 1:3

Голы: Кассама, 15 - 1:0, Амель, 61 - 1:1, Висса (пен), 65 - 1:2, Моффи, 80 - 1:3

"Реймс": Райкович, Фоке, де Смет, Абдельхамид, Фас, Шавалерен (Драмме, 46), Кафаро, Кассама, Кутеса (Ekitike, 35), Мбуку (Думбия, 73), Сирхейс (Донис, 81).

"Лорьян": Нарди, Мендес, Морель, Лапорт, Гравийон, Абержель (Делаплас, 83), Чалоба (Монкондюи, 76), Буагар (Лорьянте, 76), Висса, Моффи (Лемуан, 83), Амель (Грбич, 73).

Удаления: Кассама (70), Донис (90).

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