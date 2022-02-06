"Реймс" уничтожил "Бордо" в Лиге 1. Украинец Игнатенко получил красную карточку

Теги реймсбордо

"Реймс" уничтожил "Бордо" в Лиге 1. Украинец Игнатенко получил красную карточку

Фото: инстаграм "Реймса"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Франции "Реймс" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли дубль Маршалла Мунеци, голы Юго Экитика, Азора Матусивы и Ваута Фаса. Украинский полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко вышел на 63-й минуте и вскоре был удален.

"Реймс", набрав 27 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 20 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Реймс" – "Бордо" - 5:0 (1:0)
Голы: Экитик, 40 - 1:0, Мунеци, 46 - 2:0, Матусива, 59 - 3:0, Фас, 62 - 4:0, Мунеци, 76 - 5:0

"Реймс": Райкович, Фоке (Локо, 46), Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама (Мунеци, 36), Матусива, Мбуку (Аделин, 70), Экитик, Туре (ван Берген, 26).

"Бордо": Пуссен, Пембеле (Кватенг, 74), Ахмедходжич, Медиуб, Менса, Гилавоги, Франсержио (Игнатенко, 63), Адли, Хван Ый Чжо, Элис (Дилросун, 63), Уден (Ньянг, 63).

Удаление: Игнатенко (72).

Не пропустите: Стала известна сумма, за которую "Лион" продаст Шакири в МЛС. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" с хоккейным счетом победила "Атлетико" и ворвалась в зону ЛЧ

"Барселона" с хоккейным счетом победила "Атлетико" и ворвалась в зону ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов