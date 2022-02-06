"Реймс" уничтожил "Бордо" в Лиге 1. Украинец Игнатенко получил красную карточку

Фото: инстаграм "Реймса"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Франции "Реймс" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли дубль Маршалла Мунеци, голы Юго Экитика, Азора Матусивы и Ваута Фаса. Украинский полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко вышел на 63-й минуте и вскоре был удален.

"Реймс", набрав 27 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 20 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Реймс" – "Бордо" - 5:0 (1:0)

Голы: Экитик, 40 - 1:0, Мунеци, 46 - 2:0, Матусива, 59 - 3:0, Фас, 62 - 4:0, Мунеци, 76 - 5:0

"Реймс": Райкович, Фоке (Локо, 46), Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама (Мунеци, 36), Матусива, Мбуку (Аделин, 70), Экитик, Туре (ван Берген, 26).

"Бордо": Пуссен, Пембеле (Кватенг, 74), Ахмедходжич, Медиуб, Менса, Гилавоги, Франсержио (Игнатенко, 63), Адли, Хван Ый Чжо, Элис (Дилросун, 63), Уден (Ньянг, 63).

Удаление: Игнатенко (72).

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