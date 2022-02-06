"Реймс" уничтожил "Бордо" в Лиге 1. Украинец Игнатенко получил красную карточку
Фото: инстаграм "Реймса"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Франции "Реймс" на своем поле разгромил "Бордо" со счетом 5:0.
Победу хозяевам принесли дубль Маршалла Мунеци, голы Юго Экитика, Азора Матусивы и Ваута Фаса. Украинский полузащитник "Бордо" Данил Игнатенко вышел на 63-й минуте и вскоре был удален.
"Реймс", набрав 27 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 20 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Реймс" – "Бордо" - 5:0 (1:0)
Голы: Экитик, 40 - 1:0, Мунеци, 46 - 2:0, Матусива, 59 - 3:0, Фас, 62 - 4:0, Мунеци, 76 - 5:0
"Реймс": Райкович, Фоке (Локо, 46), Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама (Мунеци, 36), Матусива, Мбуку (Аделин, 70), Экитик, Туре (ван Берген, 26).
"Бордо": Пуссен, Пембеле (Кватенг, 74), Ахмедходжич, Медиуб, Менса, Гилавоги, Франсержио (Игнатенко, 63), Адли, Хван Ый Чжо, Элис (Дилросун, 63), Уден (Ньянг, 63).
Удаление: Игнатенко (72).
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|Лилль
|28
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|Страсбур
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|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
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|28
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|Метц
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
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|20
|Тулуза
|28
|13