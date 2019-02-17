"Реймс" уверенно разобрался с "Ренном"

Теги реймсренн

"Реймс" уверенно разобрался с "Ренном"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Ренн" уступил "Реймсу. "Реймс" поднялся 7-е место, а "Ренн" остался на 11-м.

"Реймс" - "Ренн" 2:0

Голы: Диа, 2 - 1:0, Уден, 68 - 2:0

"Реймс": Менди, Баба, Абдельхамид, Фоке, Энгельс, Дингоме (Думбия, 79), Кафаро (Зенели, 55), Ромао, Шавалерен, Диа (Хен Чжун Сук, 64), Уден.

"Ренн": Коубек, Траоре, Бенсебайни, Зеффан (Гренье, 68), Желен, Юну (Лорьянте, 87), Андре, Бен-Арфа, Буриго, Дель Кастийо (Ньянг, 62), Да Сильва.

Предупреждения: Бенсебайни (70), Шавалерен (86).  

Читайте также: "Лилль" потерял очки в матче с "Монпелье" и другие результаты 25-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А

"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 25 50
3 Лион Лион 25 46
4 Марсель Марсель 25 40
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 24 40
6 Монпелье Монпелье 24 38
7 Ницца Ницца 25 37
8 Страсбур Страсбур 25 36
9 Ренн Ренн 24 36
10 Ним Ним 25 36
11 Реймс Реймс 24 35
12 Анжер Анжер 25 33
13 Бордо Бордо 24 31
14 Нант Нант 25 27
15 Тулуза Тулуза 25 27
16 Монако Монако 25 22
17 Амьен Амьен 25 21
18 Дижон Дижон 24 20
19 ФК Кан ФК Кан 25 19
20 Генгам Генгам 24 14
Полная таблица

топ-5 тегов