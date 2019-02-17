"Реймс" уверенно разобрался с "Ренном"
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Ренн" уступил "Реймсу. "Реймс" поднялся 7-е место, а "Ренн" остался на 11-м.
"Реймс" - "Ренн" 2:0
Голы: Диа, 2 - 1:0, Уден, 68 - 2:0
"Реймс": Менди, Баба, Абдельхамид, Фоке, Энгельс, Дингоме (Думбия, 79), Кафаро (Зенели, 55), Ромао, Шавалерен, Диа (Хен Чжун Сук, 64), Уден.
"Ренн": Коубек, Траоре, Бенсебайни, Зеффан (Гренье, 68), Желен, Юну (Лорьянте, 87), Андре, Бен-Арфа, Буриго, Дель Кастийо (Ньянг, 62), Да Сильва.
Предупреждения: Бенсебайни (70), Шавалерен (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Ницца
|25
|37
|8
|Страсбур
|25
|36
|9
|Ренн
|24
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Реймс
|24
|35
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
|14