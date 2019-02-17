"Реймс" уверенно разобрался с "Ренном"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Ренн" уступил "Реймсу. "Реймс" поднялся 7-е место, а "Ренн" остался на 11-м.

"Реймс" - "Ренн" 2:0

Голы: Диа, 2 - 1:0, Уден, 68 - 2:0

"Реймс": Менди, Баба, Абдельхамид, Фоке, Энгельс, Дингоме (Думбия, 79), Кафаро (Зенели, 55), Ромао, Шавалерен, Диа (Хен Чжун Сук, 64), Уден.

"Ренн": Коубек, Траоре, Бенсебайни, Зеффан (Гренье, 68), Желен, Юну (Лорьянте, 87), Андре, Бен-Арфа, Буриго, Дель Кастийо (Ньянг, 62), Да Сильва.

Предупреждения: Бенсебайни (70), Шавалерен (86).

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