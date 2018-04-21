"Реймс" возвращается в французскую Лигу 1

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"Реймс" возвращается в французскую Лигу 1

Благодаря победе над "Аяччо" в матче 34-го тура французской Лиги 2 "Реймс" обеспечил себе путёвку в высший дивизион.

Таким образом, шестикратный чемпион Франции вернулся в Лигу 1 спустя два года после вылета в сезоне 2015/16.

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