Рейна летом перейдет в "Милан"

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Рейна летом перейдет в "Милан"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна летом покинет клуб.

Как сообщает Football Italia, 35-летний испанский вратарь продолжит карьеру в "Милане". Отметим, что Рейна переберется в стан "россонери" на правах свободного агента.

Рейна выступал за "Наполи" с 2015 года. За это время он провел 138 матчей, из которых в 52 отстоял на ноль.

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