Рейна может покинуть "Милан" спустя 19 дней после подписания контракта

Вратарь Пепе Рейна может покинуть "Милан" через 19 дней после перехода.

Как сообщает сalciomercato, страж ворот может перейти в "Челси".

В услугах Рейны заинтересован наставник англичан Маурицио Сарри, который работал с испанским вратарем с 2015 по 2018 год в "Наполи". В контракте Рейны прописана сумма отступных в 3 миллиона евро.

Читайте: "Барселона" улучшила предложение по Виллиану | http://soccernews.ru