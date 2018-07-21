Рейна может покинуть "Милан" спустя 19 дней после подписания контракта

Теги миланпепе рейначелси

Рейна может покинуть "Милан" спустя 19 дней после подписания контрактаВратарь Пепе Рейна может покинуть "Милан" через 19 дней после перехода.

Как сообщает сalciomercato, страж ворот может перейти в "Челси".

В услугах Рейны заинтересован наставник англичан Маурицио Сарри, который работал с испанским вратарем с 2015 по 2018 год в "Наполи". В контракте Рейны прописана сумма отступных в 3 миллиона евро.

Читайте:  "Барселона" улучшила предложение по Виллиану  | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов