Рейна может променять "Милан" на другой топ-клуб

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Рейна может променять "Милан" на другой топ-клубГолкипер "Милана" Пепе Рейна может продолжить карьеру в лондонском "Челси", информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" видят в 35-летнем вратаре "россонери" потенциальную замену своему "первому номеру" Тибо Куртуа, который намерен сменить клубную прописку. Трансфер испанского стража ворот оценивается в 10 миллионов евро.

В "Милан" Рейна перешел на правах свободного агента в начале текущего месяца.

Напомним, "Челси" выплатит за Ругани требуемую сумму. | soccernews.ru

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