Рейна новый сезон начнет в "Милане"

Голкипер "Наполи" Хосе Рейна в беседе с итальянским изданием подтвердил, что летом станет игроком "Милана".

Ожидается, что 35-летний испанец в ближайшее время присоединится к миланскому клубу.

В минувшем сезоне Рейна сыграл в 47 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола при 22 сухих встречах.

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