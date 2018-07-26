Рейна оценил вероятность перехода в "Челси"

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Рейна оценил вероятность перехода в "Челси"

Испанский вратарь "Милана" Пепе Рейна опроверг информацию о том, что он может перейти в "Челси".

"За свою карьеру мне выпал шанс играть за великие клубы и "Милан" будет одним из них. Я горжусь, что перешел в "Милан" и надену футболку этого клуба. 

Что касается "Челси", то сначала я сыграю хотя бы 150 матчей за "Милан", а потом посмотрим", - приводит слова Рейны Football Italia.

Напомним, что 35-летний Рейна перешел в "Милан" этим летом из "Наполи" на правах свободного агента. Ранее он играл за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль" и "Баварию".

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