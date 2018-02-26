Рейна определился с местом продолжения карьеры

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Рейна определился с местом продолжения карьеры

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна определился с местом продолжения карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, испанский страж ворот уже достиг принципиального соглашения с "Миланом" о своём переходе следующим летом.

Напомним, что контракт 35-летнего Рейны с "Наполи" истекает по окончании нынешнего сезона, поэтому он достанется "россонери" бесплатно.

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