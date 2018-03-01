Рейна подпишет двухлетний контракт с "Миланом"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна следующим летом станет игроком "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний страж ворот ответил согласием на предложение "россонери" заключить двухлетний контракт с зарплатой около двух миллионов евро в год.

Отметим, что по окончании нынешнего сезона Рейна получит статус свободного агента и перейдёт в "Милан" бесплатно.

Не пропустите: "Милан" выдал лучшую беспроигрышную серию за последние девять лет. | http://soccernews.ru