Рейна подпишет двухлетний контракт с "Миланом"

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Рейна подпишет двухлетний контракт с "Миланом"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна следующим летом станет игроком "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний страж ворот ответил согласием на предложение "россонери" заключить двухлетний контракт с зарплатой около двух миллионов евро в год.

Отметим, что по окончании нынешнего сезона Рейна получит статус свободного агента и перейдёт в "Милан" бесплатно.  

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