Рейна попал в сферу интересов "Порту"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна может перейти в "Порту".

По информации Don Balon, в 34-летнем страже ворот боссы клуба видят замену Икеру Касильясу, который намерен вернуться в Испанию.

Сам Рейна возможный переход комментировать не стал.

В прошлом сезоне испанец провел 37 матчей в чемпионате Италии, в которых пропустил 38 голов.

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