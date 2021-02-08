Рейна провёл 600-й матч в топ-5 европейских лигах

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Рейна провёл 600-й матч в топ-5 европейских лигах

Голкипер римского "Лацио" Пепе Рейна достиг юбилейной отметки по числу игр в топ-5 лигах Европы.

Воскресный матч против "Кальяри" (1:0) стал для испанца 600-м в пятёрке лучших европейских чемпионатов.

В активе 38-летнего футболиста 297 матчей в АПЛ, 161 - в Серии А, 139 - в Примере, 3 - в Бундеслиге.

"Лацио" - восьмой клуб в карьере Рейны. Ранее он защищал ворота "Астон Виллы", "Милана", "Наполи", "Баварии", "Ливерпуля", "Вильярреала" и "Барселоны".

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