Рейна провёл 600-й матч в топ-5 европейских лигах
Голкипер римского "Лацио" Пепе Рейна достиг юбилейной отметки по числу игр в топ-5 лигах Европы.
Воскресный матч против "Кальяри" (1:0) стал для испанца 600-м в пятёрке лучших европейских чемпионатов.
В активе 38-летнего футболиста 297 матчей в АПЛ, 161 - в Серии А, 139 - в Примере, 3 - в Бундеслиге.
"Лацио" - восьмой клуб в карьере Рейны. Ранее он защищал ворота "Астон Виллы", "Милана", "Наполи", "Баварии", "Ливерпуля", "Вильярреала" и "Барселоны".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17