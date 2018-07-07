Рейна резко высказался об официальном мяче ЧМ-2018

Голкипер сборной Испании Пепе Рейна вновь раскритиковал официальный мяч чемпионата мира-2018.

По словам футболиста, разработчики мячей с каждым разом создают мячи все хуже.

"Давайте продолжим разработку новых игровых мячей, если голкиперы всё проще и проще угадывают траекторию их полёта, правда? Нужно искать другие способы для создания шоу на футбольном поле!" - написал он.

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