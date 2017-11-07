Рейна рискует пропустить ближайшие матчи сборной Испании

Участие вратаря "Наполи" и сборной Испании Пепе Рейны в товарищеских матчах против Коста-Рики и России находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, 35-летний страж ворот по-прежнему испытывает проблемы со спиной.

Напомним, что 11 ноября Испания сыграет с Коста-Рикой, а 14 ноября - с Россией.

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