Рейна сделал заявление по своему будущему

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Рейна сделал заявление по своему будущему

Вратарь "Милана" Пепе Рейна сделал заявление по своему будущему.

"Постараюсь помочь "Милану" во всех смыслах. У меня есть опыт, и я надеюсь, что это поможет команде. Но, несмотря ни на что, я хочу остаться в "Милане" - цитирует испанского стража ворот Football Italia.

Напомним, что 35-летний Рейна только этим летом перебрался в "Милан" из "Наполи" на правах свободного агента, однако СМИ его активно сватали в "Челси".

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