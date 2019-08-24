Рейна согласился перейти в "Реал"
Вратарь "Милана" Пепе Рейна готов сменить команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Marca.
По сведениям издания, испанский страж ворот дал согласие на переход в мадридский "Реал", который подыскивает замену Кейлору Навасу.
"Милан" также не прочь расстаться с 36-летним футболистом, который зарабатывает около 6 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Рейна сыграл за "Милан" 12 матчей, в которых пропустил 15 голов. Его стоимость оценивается в 1 миллион евро.
Не пропустите: Зидан высказался о возможном уходе Наваса из "Реала". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Вильярреал
|1
|1
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Гранада
|2
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0