Рейна согласился перейти в "Реал"

Вратарь "Милана" Пепе Рейна готов сменить команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский страж ворот дал согласие на переход в мадридский "Реал", который подыскивает замену Кейлору Навасу.

"Милан" также не прочь расстаться с 36-летним футболистом, который зарабатывает около 6 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Рейна сыграл за "Милан" 12 матчей, в которых пропустил 15 голов. Его стоимость оценивается в 1 миллион евро.

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