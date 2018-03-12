Рейна в шаге от перехода в "Милан"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, уже сегодня испанский страж ворот пройдёт медицинское обследование для "россонери".

После данной процедуры Рейна подпишет контракт с "Миланом", в который переберётся следующим летом по истечении срока соглашения с "Наполи".

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