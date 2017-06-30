"Рейнджерс", АЕЛ и "Лех" побеждают в Лиге Европы
Завершились еще несколько матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить победы "Рейнджерс", АЕК и "Леха".
"Крузейдерс" (Северная Ирландия) - "Лиепая" (Латвия) - 3:1 (2:0)
Голы: Ловри, 28 - 1:0, Кэрвилл, 35 - 2:0, Оуэнс, 55 - 3:0, Карашаускас, 61 - 3:1
"Лех" (Польша) - "Пелистер" (Македония) - 4:0 (3:0)
Голы: Нильсен, 28 (с пенальти) - 1:0, Ситум, 30 - 2:0, Маевки, 38 - 3:0, Ситум, 57 - 4:0
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Нидеркорн" (ЛЮксембург) - 1:0 (1:0)
Гол: Миллер, 37 - 1:0
"Сент-Джонстон" (Шотландия) - "Тракай" (Литва) - 1:2 (1:2)
Голы: Максимов, 14 - 0:1, Шогнесси, 32 - 1:1, Силенас, 36 - 1:2
"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - АЕЛ (Кипр) - 0:4 (0:1)
Голы: Арруабаррена, 4 - 0:1, Меска, 51 - 0:2, Лафранс, 64 - 0:3, Лафранс, 72 - 0:4
"Валлетта" (Мальта) - "Фолгоре" (Сан-Марино) - 2:0 (1:0)
Голы: Борг, 42 - 1:0, Веласко, 48 - 2:0
"Видеотон" (Венгрия) - "Бальцан" (Мальта) - 2:0 (0:0)
Голы: Щепович, 79 - 1:0, Лазович, 90+4 - 2:0
"Железничар" (Босния) - "Зета" (Черногория) - 1:0 (0:0)
Гол: Лендрич, 48 - 1:0
"Рейкьявийк" (Исландия) - СИК (Финляндия) - 0:0
"Стьярнан" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 0:1 (0:1)
Гол: Шоу, 38 - 0:1
Не пропустите: Лига Европы. "Мидтъюлланд", "Норчеппинг", "Црвена Звезда" крупно побеждают. | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Фенербахче
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|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|12
|3
|Фейеноорд
|6
|7
|4
|Заря Луганск
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|8
|4
|Локомотив
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Сент-Этьен
|6
|12
|2
|Андерлехт
|6
|11
|3
|Майнц 05
|6
|9
|4
|Габала
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|15
|2
|АЗ
|6
|8
|3
|Маккаби Тель-Авив
|6
|7
|4
|Дандолк
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Рома
|6
|12
|2
|Астра Плоешти
|6
|8
|3
|Виктория Плзень
|6
|6
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Генк
|6
|12
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|10
|3
|Рапид Вена
|6
|6
|4
|Сассуоло
|6
|5
|Группа G
|М
|О
|1
|Аякс
|6
|14
|2
|Сельта Виго
|6
|9
|3
|Стандард Льеж
|6
|7
|4
|Панатинаикос
|6
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|6
|18
|2
|Гент
|6
|8
|3
|Брага
|6
|6
|4
|Коньяспор
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Шальке
|6
|15
|2
|Краснодар
|6
|7
|3
|Зальцбург
|6
|7
|4
|Ницца
|6
|6
|Группа J
|М
|О
|1
|Фиорентина
|6
|13
|2
|ПАОК
|6
|10
|3
|Карабах
|6
|7
|4
|Слован Либерец
|6
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Спарта Прага
|6
|12
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|8
|3
|Саутгемптон
|6
|8
|4
|Интер Милан
|6
|6
|Группа L
|М
|О
|1
|Османлыспор
|6
|10
|2
|Вильярреал
|6
|9
|3
|Цюрих
|6
|6
|4
|Стяуа Бухарест
|6
|6