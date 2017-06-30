"Рейнджерс", АЕЛ и "Лех" побеждают в Лиге Европы

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"Рейнджерс", АЕЛ и "Лех" побеждают в Лиге Европы

Завершились еще несколько матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить победы "Рейнджерс", АЕК и "Леха".

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) - "Лиепая" (Латвия) - 3:1 (2:0)
Голы: Ловри, 28 - 1:0, Кэрвилл, 35 - 2:0, Оуэнс, 55 - 3:0, Карашаускас, 61 - 3:1

"Лех" (Польша) - "Пелистер" (Македония) - 4:0 (3:0)
Голы: Нильсен, 28 (с пенальти) - 1:0, Ситум, 30 - 2:0, Маевки, 38 - 3:0, Ситум, 57 - 4:0

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Нидеркорн" (ЛЮксембург) - 1:0 (1:0)
Гол: Миллер, 37 - 1:0

"Сент-Джонстон" (Шотландия) - "Тракай" (Литва) - 1:2 (1:2)
Голы: Максимов, 14 - 0:1, Шогнесси, 32 - 1:1, Силенас, 36 - 1:2

"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - АЕЛ (Кипр) - 0:4 (0:1)
Голы: Арруабаррена, 4 - 0:1, Меска, 51 - 0:2, Лафранс, 64 - 0:3, Лафранс, 72 - 0:4

"Валлетта" (Мальта) - "Фолгоре" (Сан-Марино) - 2:0 (1:0)
Голы: Борг, 42 - 1:0, Веласко, 48 - 2:0

"Видеотон" (Венгрия) - "Бальцан" (Мальта) - 2:0 (0:0)
Голы: Щепович, 79 - 1:0, Лазович, 90+4 - 2:0

"Железничар" (Босния) - "Зета" (Черногория) - 1:0 (0:0)
Гол: Лендрич, 48 - 1:0

"Рейкьявийк" (Исландия) - СИК (Финляндия) - 0:0

"Стьярнан" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 0:1 (0:1)
Гол: Шоу, 38 - 0:1

Не пропустите: Лига Европы. "Мидтъюлланд", "Норчеппинг", "Црвена Звезда" крупно побеждают. | http://soccernews.ru

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