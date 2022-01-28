"Рейнджерс" арендовали вингера "Манчестер Юнайтед"

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"Рейнджерс" арендовали вингера "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Рейнджерс"

Фланговый нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Траоре продолжит карьеру в Шотландии.

19-летний футболист на правах аренды до конца сезона присоединился к "Рейнджерс", сообщает пресс-служба клуба.

Сделка не предусматривает опцию выкупа ивуарийского вингера.

В январе 2021 года "МЮ" купил Амада у "Аталанты" за 21,3 миллиона евро, с тех пор он сыграл 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может заплатить 120 миллионов евро за хавбека "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
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