"Рейнджерс" арендовали вингера "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер "Рейнджерс"
Фланговый нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Траоре продолжит карьеру в Шотландии.
19-летний футболист на правах аренды до конца сезона присоединился к "Рейнджерс", сообщает пресс-служба клуба.
Сделка не предусматривает опцию выкупа ивуарийского вингера.
В январе 2021 года "МЮ" купил Амада у "Аталанты" за 21,3 миллиона евро, с тех пор он сыграл 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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