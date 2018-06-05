"Рейнджерс" близок к подписанию игрока "Ливерпуля"

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"Рейнджерс" близок к подписанию игрока "Ливерпуля"

"Рейнджерс" близок к подписанию полузащитника "Ливерпуля" Ови Эджарии, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, шотландский клуб по просьбе нового главного тренера команды Стивена Джеррарда арендует 20-летнего футболиста до конца следующего сезона.

Эджария является воспитанником "Ливерпуля", за основу "красных" выступает с 2016 года, сыграл 8 матчей. Сдавался в аренду "Сандерленду".

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