"Рейнджерс" Джеррарда и "Русенборг" побеждают и другие результаты матчей ЛЕ
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы было сыграно еще семь матчей.
"Хиберниан" - "Мельде" - 0:0
"Хайдук" - "Стяуа" - 0:0
"Спартак Субботица" - "Бреннбю" - 0:2
Голы: Кайзер, 29 - 0:1, Мухтар, 47 - 0:2.
"Сарпсборг" - "Риека" - 1:1
Голы: Закариассен, 72 - 1:0, Горгон, 83 - 1:1.
"Рейнджерс" - "Марибор" - 3:1
Голы: Морелос, 6 - 1:0, Байде, 40 - 1:1, Таверньер, 50 - 2:1 (пенальти), Кулибали, 86 - 3:1.
"Нью-Сейнтс" - "Мидтъюлланд" - 0:2
Голы: Онуачу, 9 - 0:1, Онуачу, 27 - 0:2.
"Корк Сити" - "Русенборг" - 0:2
Голы: Леви, 22 - 0:1, Леви, 44 - 0:2.
Напомним, в составе "Зенита" пять игроков оцениваются выше, нежели весь состав минского "Динамо". | soccernews.ru
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