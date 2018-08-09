"Рейнджерс" Джеррарда и "Русенборг" побеждают и другие результаты матчей ЛЕ

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы было сыграно еще семь матчей.

"Хиберниан" - "Мельде" - 0:0

"Хайдук" - "Стяуа" - 0:0

"Спартак Субботица" - "Бреннбю" - 0:2

Голы: Кайзер, 29 - 0:1, Мухтар, 47 - 0:2.

"Сарпсборг" - "Риека" - 1:1

Голы: Закариассен, 72 - 1:0, Горгон, 83 - 1:1.

"Рейнджерс" - "Марибор" - 3:1

Голы: Морелос, 6 - 1:0, Байде, 40 - 1:1, Таверньер, 50 - 2:1 (пенальти), Кулибали, 86 - 3:1.

"Нью-Сейнтс" - "Мидтъюлланд" - 0:2

Голы: Онуачу, 9 - 0:1, Онуачу, 27 - 0:2.

"Корк Сити" - "Русенборг" - 0:2

Голы: Леви, 22 - 0:1, Леви, 44 - 0:2.

Напомним, в составе "Зенита" пять игроков оцениваются выше, нежели весь состав минского "Динамо". | soccernews.ru