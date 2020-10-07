"Рейнджерс" Джеррарда может подписать Уилшера

Английский полузащитник Джек Уилшер может перейти в шотландский "Рейнджерс", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, на подписании хавбека настаивает главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард. Футболист является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

28-летний Уилшер ранее выступал за "Вест Хэм", "Арсенал", "Болтон" и "Борнмут". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два гола.

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