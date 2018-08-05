"Рейнджерс" Джеррарда неудачно стартовал в чемпионате Шотландии
В матче первого тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" на выезде сыграл вничью с "Абердином".
Уже на 12-й минуте подопечные Стивена Джеррарда остались в меньшинстве из-за удаления Морелоса. Но через некоторое время "Рейнджерс" вышел вперед. Но на третьей компенсированной минуте второго тайма "Абердин" сумел уйти от поражения.
"Абердин" - "Рейнджерс" - 1:1 (0:1)
Голы: Тавенье, 30 (с пенальти) - 0:1, Андерсон, 90+3 - 1:1
"Рейнджерс": Макгрегор, Флэнаган, Голдсон, Катич, Тавенье, Мерфи (Кент, 70), Кулибали, Джек (Эджара, 82), Арфилд, Морелос, Уиндасс
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