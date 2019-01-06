"Рейнджерс" Джеррарда объявил о переходе сверхопытного форварда



Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо стал игроком "Рейнджерс", сообщает официальный сайт клуба.

Шотландцы арендовали форварда до лета 2020 года, что соответствует сроку действия его контракт с "Борнмутом".

"Я рад возможности поприветствовать Джермейна в "Рейнджерс". Он является игроком исключительного таланта. Дефо забивал голы в каждой из команд, за которую играл", - заявил наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард.

36-летний Дефо выступал за "Борнмут" с 2017 года, провел 33 матча и забил четыре гола. Ранее играл за "Вест Хэм", "Борнмут", "Тоттенхэм", "Портсмут", вновь "Тоттенхэм", "Торонто", вновь "Тоттенхэм" и "Сандерленд". За сборную Англии сыграл 57 матчей и забил 20 мячей. Обладатель Кубка английской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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