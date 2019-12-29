"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в гостевом матче чемпионата Шотландии
"Рейнджерс" Стивена Джеррарда обыграл "Селтик" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Шотландии.
"Селтик" - "Рейнджерс" - 2:1 (1:1)
Голы: Кент, 36 - 0:1, Эдуар, 42 - 1:1, Катич, 56 - 1:2
"Селтик": Форстер, Айер, Болинголи-Мбомбо, Жюльен, Форрест (Нтчам, 68), Фримпонг, Браун, Кристи (Гриффитс, 81), Макгрегор, Эдуар, Джонстон (Битон, 68).
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Катич, Баришич, Голдсон, Джек, Камара (Арфилд, 80), Дэвис (Эдмундсон, 90), Арибо, Кент, Морелос.
"Рейнджерс" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, отставая от лидирующего "Селтика" на 2 балла.
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