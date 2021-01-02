"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в матче чемпионата Шотландии

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"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в матче чемпионата Шотландии

В центральном матче 22-го тура шотландской премьер-лиги "Рейнджерс" одержал победу над "Селтиком".

Матч завершился со счетом 1:0, автоголом отметился хавбек гостей Каллум Макгрегор.

Подопечные Стивена Джеррарда продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Селтик" на 19 очков. Однако у "Селтика" есть три игры в запасе.

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