"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в матче чемпионата Шотландии

В центральном матче 22-го тура шотландской премьер-лиги "Рейнджерс" одержал победу над "Селтиком".

Матч завершился со счетом 1:0, автоголом отметился хавбек гостей Каллум Макгрегор.

Подопечные Стивена Джеррарда продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Селтик" на 19 очков. Однако у "Селтика" есть три игры в запасе.

Читайте также: Большая рокировка: 10 мировых звезд, которые уже летом могут покинуть свои клубы бесплатно. | http://soccernews.ru