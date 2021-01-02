"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в матче чемпионата Шотландии
В центральном матче 22-го тура шотландской премьер-лиги "Рейнджерс" одержал победу над "Селтиком".
Матч завершился со счетом 1:0, автоголом отметился хавбек гостей Каллум Макгрегор.
Подопечные Стивена Джеррарда продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Селтик" на 19 очков. Однако у "Селтика" есть три игры в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23