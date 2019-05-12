"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в Премьер-лиге
В матче 37-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Селтик" со счетом 2:0.
"Селтик" уже гарантировал себе чемпионский титул, а "Рейнджерс" точно финиширует на втором месте.
"Рейнджерс" - "Селтик" - 2:0 (1:0)
Гол: Таверньер, 2 - 1:0, Арфилд, 63 - 2:0
"Рейнджерс": Фодерингем, Таверньер, Голдсон, Катич, Флэнаган, Камара, Джэк, Дэвис (Макрори, 90), Кент, Арфилд (Кандейяс, 83), Дефо (Морелос, 79)
"Селтик": Бейн, Хэйес, Айер, Симунович, Лустиг (Толян, 46), Макгрегор, Браун, Бурк, Рогич (Нтчам, 71), Джонстон (Синклэйр, 66), Эдуард
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|77
|2
|Рейнджерс
|33
|66
|3
|Килмарнок
|33
|58
|4
|Абердин
|33
|58
|5
|Хиберниан
|33
|52
|6
|Харт оф Мидлотиан
|33
|50
|7
|Сент-Джонстон
|33
|44
|8
|Мотеруэлл
|33
|43
|9
|Ливингстон
|33
|42
|10
|Гамильтон Академикалс
|33
|25
|11
|Сент-Миррен
|33
|21
|12
|Данди
|33
|18