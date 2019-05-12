"Рейнджерс" Джеррарда обыграл "Селтик" в Премьер-лиге



В матче 37-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Селтик" со счетом 2:0.

"Селтик" уже гарантировал себе чемпионский титул, а "Рейнджерс" точно финиширует на втором месте.

"Рейнджерс" - "Селтик" - 2:0 (1:0)

Гол: Таверньер, 2 - 1:0, Арфилд, 63 - 2:0

"Рейнджерс": Фодерингем, Таверньер, Голдсон, Катич, Флэнаган, Камара, Джэк, Дэвис (Макрори, 90), Кент, Арфилд (Кандейяс, 83), Дефо (Морелос, 79)

"Селтик": Бейн, Хэйес, Айер, Симунович, Лустиг (Толян, 46), Макгрегор, Браун, Бурк, Рогич (Нтчам, 71), Джонстон (Синклэйр, 66), Эдуард

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