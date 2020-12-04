"Рейнджерс" Джеррарда одержал волевую победу в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Рейнджерс" на своем поле обыграл "Стандард" со счетом 3:2. Победу подопечным Стивена Джеррарда принесли голы Коннора Голдсона, Джеймса Тавернье и Скотт Арфилд. В составе гостей отличились Максим Лестьенн и Дуе Чоп.

"Рейнджерс" Шотландия – "Стандард" Бельгия - 3:2 (2:2)

Голы: Лестьенн, 6 - 0:1, Голдсон, 39 - 1:1, Чоп, 40 - 1:2, Тавернье, 45 (с пенальти) - 2:2, Арфилд, 63 - 3:2

"Рейнджерс": Макгрегор, Баришич (Басси, 89), Тавернье, Балогун, Голдсон, Арфилд (Зунгу, 86), Камара, Дэвис, Кент, Руф (Иттен, 89), Морелос (Арибо, 79).

"Стандард": Бодар, Янс, Фэ, Дюсен, Бокади, Шамир (Раскин, 71), Бастьен, Лестьенн (Авенатти, 71), Лайфис, Чоп (Баликвиша, 46), Тапсоба.

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