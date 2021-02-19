"Рейнджерс" Джеррарда одержал яркую победу в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Рейнджерс" под руководством Стивена Джеррарда на выезде обыграл "Антверпен" со счетом 4:3. Победу шотландскому клубу принесли дубль Борны Баришича, а также голы Джо Арибо и Райана Кента. В составе хозяев отличились Фелипе Авенатти, Лиор Рафаелов и Мартин Онгла.

"Антверпен" Бельгия – "Рейнджерс" Шотландия - 3:4 (2:1)

Голы: Арибо, 38 - 0:1, Авенатти, 45 - 1:1, Рафаелов, 45+7 (с пенальти) - 2:1, Баришич, 59 (с пенальти) - 2:2, Онгла, 66 - 3:2, Кент, 83 - 3:3, Баришич, 90 (с пенальти) - 3:4

"Антверпен": Бейранванд (де Волф, 77), Лукаку, де Лат, Сек, Бута, Рафаелов (Ампома, 90), Бойя (Верстрате, 69), Геркенс (Мийоси, 90), Онгла (Желен, 90), Ле Маршан, Авенатти.

"Рейнджерс": Макгрегор, Хеландер, Баришич, Тавернье (Балогун, 24), Голдсон, Арфилд (Джек, 74), Дэвис, Камара (Хаджи, 74), Арибо, Морелос, Руф (Кент, 45).

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