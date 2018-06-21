"Рейнджерс" Джеррарда подписал очередного новичка
Экс-игрок "Ливерпуля" Джон Фланаган перебрался в "Рейнджерс".
Как сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил со "светло-синими" соглашение до 2020 года.
Отметим, что Фланаган перешел в "Рейнджерс", который возглавляет Стивен Джеррард, в качестве свободного агента.
Читайте также: "Рейнджерс" подписал трансферную цель "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Крах "альбиселесте": Хорватия бьет Аргентину с крупным счетом
-
Конец надеждам: сборная Перу проигрывает Франции и теряет шансы на плей-офф
Лента новостей
-
Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
1
Страдания Месси в Нижнем Новгороде в фото
-
Лопетеги запросил у Переса трансфер хавбека "Порту"
-
Сарри попросил "Челси" подписать игрока "Ювентуса"
-
Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
Бракамонте: "Месси и Аргентина играли очень плохо"
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Анчелотти заинтересован в подписании защитника "Барселоны"
-
1
Сампаоли: "Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси"
-
Далич: "Обыграли команду с лучшим игроком в мире в составе"
-
"Реал" заинтересовался одним из открытий Чемпионата Мира
-
1
Британские СМИ запросили у ФИФА информацию по допинг-контролю игроков сборной России
-
Бэйл поставил условие "Реалу"
-
Модрич: "Смогли остановить Месси"
-
Модрич назван лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия
-
Аргентина установила личный антирекорд на ЧМ
-
В четверг еще две команды обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ
-
Аргентина - Хорватия - 0:3 (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25