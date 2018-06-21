"Рейнджерс" Джеррарда подписал очередного новичка

Экс-игрок "Ливерпуля" Джон Фланаган перебрался в "Рейнджерс".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил со "светло-синими" соглашение до 2020 года.

Отметим, что Фланаган перешел в "Рейнджерс", который возглавляет Стивен Джеррард, в качестве свободного агента.

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