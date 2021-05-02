"Рейнджерс" Джеррарда разгромил "Селтик" в шотландском "класико"

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"Рейнджерс" Джеррарда разгромил "Селтик" в шотландском "класико"

Фото: инстаграм "Рейнджерс"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" разгромил "Селтик" со счетом 4:1. Победу "рейнджерам" принесли дубль Кемара Руфа, а также голы Альфредо Морелоса и Джермейна Дефо. У гостей отличился Оддсон Эдуард. Стоит отметить, что "Селтик" с 26-й минуте играл вдесятером из-за удаления Калума Макгрегора

"Рейнджерс", который тренирует Стивен Джеррард, уже гарантировал себе чемпионский титул, а "Селтик" займет второе место по итогам сезона.

"Рейнджерс" — "Селтик" - 4:1 (2:1)
Голы: Руф, 26 - 1:0, Эдуард, 30 - 1:1, Морелос, 33 - 2:1, Руф, 57 - 3:1, Дефо, 90+2 - 4:1.

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