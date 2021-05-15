"Рейнджерс" Джеррарда стал чемпионом Шотландии без единого поражения

Фото: twitter.com/rangersfc

В заключительном туре шотландской Премьер-лиги "Рейнджерс" разгромил "Абердин (4:0).

Таким образом, подопечные Стивена Джеррарда завершили чемпионат без единого поражения - 32 победы, 6 ничьих, 92 забитых гола.

Также стоит отметить, что "Рейнджерс" провел 26 матчей из 38 на ноль. Кроме того, клуб победил во всех домашних играх текущего сезона.

"Рейнджерс" стал чемпионом ШШотландии, опередив "Селтик" на 25 очков.

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