"Рейнджерс" Джеррарда стал чемпионом Шотландии без единого поражения

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"Рейнджерс" Джеррарда стал чемпионом Шотландии без единого пораженияФото: twitter.com/rangersfc

В заключительном туре шотландской Премьер-лиги "Рейнджерс" разгромил "Абердин (4:0).

Таким образом, подопечные Стивена Джеррарда завершили чемпионат без единого поражения - 32 победы, 6 ничьих, 92 забитых гола.

Также стоит отметить, что "Рейнджерс" провел 26 матчей из 38 на ноль. Кроме того, клуб победил во всех домашних играх текущего сезона.

"Рейнджерс" стал чемпионом ШШотландии, опередив "Селтик" на 25 очков.

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Команда М О
1 Селтик Селтик 30 80
2 Рейнджерс Рейнджерс 29 67
3 Мотеруэлл Мотеруэлл 30 46
4 Абердин Абердин 30 45
5 Ливингстон Ливингстон 30 39
6 Сент-Джонстон Сент-Джонстон 29 36
7 Хиберниан Хиберниан 30 37
8 Килмарнок Килмарнок 30 33
9 Сент-Миррен Сент-Миррен 30 29
10 Росс Каунти Росс Каунти 30 29
11 Гамильтон Академикалс Гамильтон Академикалс 30 27
12 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 30 23
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