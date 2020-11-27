"Рейнджерс" Джеррарда упустил победу над "Бенфикой"

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"Рейнджерс" Джеррарда упустил победу над "Бенфикой"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Рейнджерс" под руководством Стивена Джеррарда на своем поле сыграл вничью с "Бенфикой" со счетом 2:2. Шотландский клуб к середине второго тайма повел с преимуществом в два мяча, отличились Скотт Арфилд и Кемар Руф. Впрочем, гости сумели уйти от поражения благодаря автоголу Джеймса Тавернье и голу Пицци.

"Рейнджерс" Шотландия – "Бенфика" Португалия - 2:2 (1:0)
Голы: Арфилд, 7 - 1:0, Руф, 69 - 2:0, Тавернье, 78 (автогол) - 2:1, Пицци, 81 - 2:2

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Баришич, Балогун, Дэвис, Камара, Арфилд, Кент, Морелос, Руф.

"Бенфика": Элтон Лейте, Гримальдо, Вертонген, Жардел, Жилберто (Гонсалу Рамуш, 69), Эвертон, Габриэл, Шикинью (Пицци, 56), Рафа Силва, Вальдшмидт (Диогу Гонсалвеш, 56), Сеферович (Ферру, 90).

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