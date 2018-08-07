"Рейнджерс" Джеррарда усилился защитником сборной Хорватии
"Рейнджерс" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Осиека" Борны Баришича.
Шотландский клуб заплатил за игрока сборной Хорватии 2,24 миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
Стоит отметить, что Баришич приглянулся главному тренеру "Рейнджерс" Стивену Джеррарду в матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которых команда легендарного англичанина оставила "Осиек" за бортом турнира.
Не пропустите: "Рейнджерс" Джеррарда неудачно стартовал в чемпионате Шотландии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25