"Рейнджерс" Джеррарда уверенно вышел во 2-м раунд квалификации Лиги Европы

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"Рейнджерс" Джеррарда уверенно вышел во 2-м раунд квалификации Лиги Европы

В ответном матче 1-го раунда квалификационного раунда Лиги Европы "Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" со счетом 6:0 и вышел в следующий круг.

Хет-триком отметился Морелос, дублем - Дефо. Еще один гол на счету Арибо.

Во 2-м раунде шотландский клуб сыграет с люксембургским "Прогресом". Матчи состоятся 25 июля и 1 августа.

Напомним, что главным тренером "Рейнджерс" является Стивен Джеррард.

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - 6:0 (2:0) - первый матч - 4:0

Голы: Арибо, 3 - 1:0, Морелос 45+1 - 2:0, Морелос, 57 (с пенальти) - 3:0, Морелос, 66 - 4:0, Дефо, 77 - 5:0, Дефо, 86 - 6:0.

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