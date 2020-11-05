"Рейнджерс" Джеррарда в большинстве упустил победу над "Бенфикой"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Бенфика" и "Рейнджерс" сыграли вничью со счетом 3:3. Хозяева с 19-й минуты играли вдесятером из-за удаления Отаменди. Гости, которых тренирует Стивен Джеррард, во втором тайме вели с преимуществом в два мяча, но не смогли удержать победу.

"Бенфика" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 3:3 (1:2)

Голы: Голдсон, 1 (автогол) - 1:0, Диогу Гонсалвеш, 24 (автогол) - 1:1, Камара, 25 - 1:2, Морелос, 51 - 1:3, Рафа Силва, 77 - 2:3, Нуньес, 90 - 3:3.

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Нуну Тавареш (Гримальдо, 46), Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 46), Эвертон (Вальдшмидт, 67), Таарабт, Пицци (Жардел, 21), Вайгль, Рафа Силва, Сеферович (Нуньес, 60).

"Рейнджерс": Макгрегор, Голдсон, Баришич, Хеландер, Тавернье, Арибо (Арфилд, 69), Джек, Камара, Дэвис, Кент, Морелос.

Удаление: Отаменди (19).

Не пропустите: "Рома" разромила ЧФР в Лиге Европы. Майораль сделал дубль. | http://soccernews.ru